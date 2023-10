Hasstiraden gegen Israel am "Tag des Zorns gegen Israel"

Die Hamas rief Muslime in aller Welt gestern zu Massenprotesten auf die Straßen. Zehntausende folgten auch in Europa dem Aufruf. Auf Schildern und Transparenten warfen die Demonstranten Israel und den USA Völkermord vor. Es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Die größten Kundgebungen gab es im Irak und Iran, in Pakistan und in Jordanien. In Jordanien versuchten Hunderte Demonstranten, die Grenze zum Westjordanland zu erreichen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um die Menschen davon abzuhalten. Das jordanische Innenministerium hatte zuvor gewarnt, dass Demonstrationen in Grenznähe untersagt seien.

"Tod für Israel, Tod dem Zionismus", schrien Demonstranten, die das Regime in Teheran aufmarschieren ließ. Das iranische Regime zählt zu den wichtigsten Sponsoren der Hamas.

In vielen europäischen Ländern und auch in den USA wurden die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen verstärkt. In Frankreich war es bereits in der Nacht auf Freitag zu Zusammenstößen bei antiisraelischen Kundgebungen gekommen. Die Demonstranten riefen Parolen wie "Mörder Israel" und wurden von der Polizei gestoppt.

Unterdessen laufen die diplomatischen Bemühungen zur Beruhigung der Lage auf Hochtouren. US-Außenminister Antony Blinken traf Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas und den Emir von Katar. Auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trafen zu einem Solidaritätsbesuch in Israel ein.

