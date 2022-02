Hasskommentare: Gerichte gaben grünen Politikerinnen recht

Im Kampf gegen wüste Beschimpfungen auf Facebook haben die deutsche Grünen-Politikerin Renate Künast sowie die ehemalige Chefin der österreichischen Grünen, Eva Glawischnig, vor dem Bundesverfassungsgericht bzw. dem Handelsgericht recht bekommen.

Die Richter in Karlsruhe hoben Entscheidungen der Berliner Zivilgerichte auf: Diese verletzten die Klägerin in ihrem Persönlichkeitsrecht. Die Bundestagsabgeordnete streitet darum, dass Facebook die Daten mehrerer Nutzer herausgibt, damit sie gegen diese gerichtlich vorgehen kann. Zuletzt hatte das Kammergericht nur zwölf von 22 Kommentaren im Netz als strafbare Beleidigungen eingestuft und in den anderen Fällen den Auskunftsanspruch abgelehnt.

In Wien hat das Handelsgericht Eva Glawischnig recht gegeben. Die Plattform muss die gegen sie gerichteten beleidigenden Kommentare einer Nutzerin wie auch sinngleiche Beiträge weltweit löschen. Facebook muss die Daten der Posterin herausgeben und das Urteil für sechs Monate auf der Startseite veröffentlichen – "in dem Bereich, der bei Abruf der Seite ohne Scrollen sichtbar wird, in fett liniertem Rahmen, mit fett geschriebener, mindestens 20 Punkt großer Überschrift ,Im Namen der Republik!’"