Harter Schlagabtausch zwischen Ankara und Wien

Mit ungewöhnlich scharfen Worten reagierte am Sonntag der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er warf ihm unter anderem Rassismus vor.

Kurz hatte am Wochenende in Interviews mit europäischen Zeitungen und in einem Tweet dazu aufgerufen, sich vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht erpressen oder bedrohen zu lassen. "Es braucht viel mehr volle Solidarität mit #Griechenland und einen ordentlichen Schutz der #EU-Außengrenzen", schrieb er auf Twitter.

Kurz sprach von Erpressung. Bild: APA

In den Interviews bemängelte Kurz, dass die EU gegenüber der Türkei nicht geeint genug auftrete. Er verurteilte, dass Erdogan Türken oder türkisch-stämmige Migranten, die in Westeuropa leben, für seine Zwecke zu instrumentalisieren versuche. In der Flüchtlingspolitik dürfe sich Europa von der Türkei nicht erpressen lassen, mahnte der Kanzler. Hintergrund seiner Aussagen ist zudem der aktuell schwelende Konflikt zwischen Ankara und Athen über Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer.

Video: ORF-Korrespondent Jörg Winter analysiert die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei.

Heftige Retourkutsche

Der türkische Außenminister Cavusoglu setzte daraufhin einen geharnischten Tweet ab: "Die eigentliche große Bedrohung für die EU und deren Werte stellt die verzerrte Ideologie dar, die Kurz vertritt", schrieb er. "Diese abstoßende Politik, die auf Rassismus, Fremden- und Islamfeindlichkeit beruht, ist die kranke Denkweise unserer Zeit."

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg reagierte postwendend. "Österreich wird auch weiterhin eine ganz klare Sprache sprechen, wenn die Türkei gegen internationales Recht verstößt, Menschenrechte, Medienfreiheit und rechtsstaatliche Prinzipien verletzt oder Flüchtlinge und Migranten als Druckmittel instrumentalisiert", sagte Schallenberg.

Schallenberg verteidigte Kurz. Bild: APA

Der Außenminister stellte klar, dass dies keine auf Rassismus und Islamfeindlichkeit beruhende Politik sei, sondern ein konsequentes Eintreten für jene Werte, auf denen die Europäische Union fuße. "Dass manche türkische Politiker das offenbar nicht unterscheiden können, belegt einmal mehr, wie weit sich die Türkei in den letzten Jahren von Europa entfernt hat", schloss Schallenberg.

