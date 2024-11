Harris gab sich in letzter Wahlkampfrede siegessicher

Vor den Stufen des Philadelphia Museum of Art im "Swing State" Pennsylvania, der Kulisse aus dem Kultfilm "Rocky" über den Aufstieg eines Boxers, hielt Harris ihre Abschlussrede. "Es ist schön, wieder in der Stadt der brüderlichen Liebe zu sein, wo das Fundament unserer Demokratie geschmiedet wurde, und hier an diesen berühmten Stufen, einer Hommage an diejenigen, die als Außenseiter beginnen und sich zum Sieg hocharbeiten", sagte Harris. Die demokratische Vizepräsidentin wiederholte ihr Versprechen, eine Präsidentin für alle Amerikanerinnen und Amerikaner zu sein.

Lesen Sie auch: Wahlkampf-Finale: Trump fantasiert über Käfigkämpfe gegen Migranten

Die minuziös choreografierte Veranstaltung mit Gästen wie Starmusikerin Lady Gaga, die ebenfalls appellierte, Harris zu wählen, und TV-Ikone Oprah Winfrey erinnerte an große amerikanische Fernsehmomente wie die Oscar- und Grammy-Verleihungen oder die Halbzeitshow des Super Bowl. Zehntausende enthusiastische Zuschauer jubelten Harris zu.

Winfrey warb für Harris

Die bekannte US-Talkmasterin Oprah Winfrey hat eindringlich zur Wahl der demokratischen Präsidentschaftskandidatin aufgerufen. "All die Angst und die Furcht, die ihr fühlt: Ihr fühlt sie, weil ihr die Gefahr spürt, und ihr ändert das mit eurer Stimme", sagte die 70-Jährige auf Harris' Abschlusskundgebung in Philadelphia. "Wir stimmen für Heilung statt Hass."

Oprah Winfrey und Kamala Harris Bild: (APA/AFP/ANGELA WEISS)

Die Entscheidung, nicht zu wählen, sei definitiv eine Entscheidung dafür, anderen Menschen die Kontrolle über die eigene Zukunft zu überlassen, sagte Winfrey. "Jede einzelne Stimme, jeder wird eine Rolle spielen."

