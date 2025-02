Hamas will 6 lebende und 4 tote israelische Geiseln übergeben

Der Artikel wurde zuletzt um 15:10 Uhr aktualisiert.

Es handle sich um die letzten lebenden Gefangenen, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens mit Israel freikommen sollen, sagte Hamas-Verhandlungsführer Khalil al-Hayya am Dienstag in einer vom Hamas-Sender al-Aksa TV übertragenen Rede. Kurz zuvor hatte er angekündigt, am Donnerstag die Leichen von vier Geiseln an Israel zu übergeben.

Im Gegenzug solle Israel am Samstag palästinensische Häftlinge freilassen, sagte al-Hayya. Im Laufe der ersten Phase der am 19. Jänner in Kraft getretenen Waffenruhe waren bisher 19 lebende israelische Geiseln freigekommen.

Weitere Informationen folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper