Hamas und Israel: Austausch geht nun doch weiter

Die Hamas will die Leichen von fünf Geiseln an Israel übergeben. Die Terrororganisation will dabei auf die bisher übliche Propaganda-Show verzichten. Israel will im Gegenzug Hunderte Palästinenser aus der Haft entlassen.

Ein Vorschlag für die zweite Phase der laufenden Waffenruhe sei noch nicht eingegangen, hieß es am Mittwoch von der Hamas. Man sei aber bereit, das Abkommen bis zum Abschluss aller Phasen umzusetzen. Schon zuvor hatte es von der Hamas und israelischen Medien geheißen, man habe eine Lösung im Streit um die Fortführung des Gaza-Waffenruhe-Abkommens gefunden.

Die geplante Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, die Israel vor einigen Tagen ausgesetzt hatte, solle gleichzeitig mit der Übergabe weiterer Leichen israelischer Geiseln erfolgen. Offizielle Bestätigungen Israels dazu gab es zunächst keine.

Die Fortsetzung der Gespräche über die Waffenruhevereinbarung im Gazakrieg war über den Streit ins Stocken geraten. Die Hamas wollte eigenen Angaben zufolge erst weiterverhandeln, wenn die Gefangenen frei sind. Die Leichen, die nun übergeben werden sollen, sollten ursprünglich am Donnerstag im Rahmen der ersten Phase des Abkommens an Israel überstellt werden.

Vertreter Israels werden nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff nun in Kürze zu Gesprächen über die zweite Phase des Waffenruhe-Abkommens für den Gazastreifen erwartet. "Wir machen viele Fortschritte", sagte Witkoff am Dienstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Amerikanisch-Jüdischen Komitees in Washington. "Israel schickt in diesem Moment ein Team."

Trauerzug für tote Geiseln

In Israel fand am Mittwoch der öffentliche Trauerzug für die in Geiselhaft der Hamas getötete Shiri Bibas und ihre beiden kleinen Söhne statt. Zehntausende Menschen säumten die Route, berichtete die Nachrichtenseite "ynet".

Viele Menschen brachten im Gedenken an die beiden kleinen, rothaarigen Buben orange Luftballons mit. Shiri Bibas und ihre Söhne Kfir und Ariel hatten auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Beisetzung fand in der Nähe des Heimatortes der Familie, Nir Oz, auf Wunsch der Familie im kleinen Kreis statt.

