Hamas fordert: Geiselfreilassung nur gegen Benzin

Die Terrororganisation Hamas macht die Freilassung der von ihr entführten 50 ausländischen Zivilisten und Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, darunter auch neun Deutsche, von der sofortigen Lieferung von Treibstoff abhängig. Bei Gesprächen unter der Vermittlung von Katar seien bis Montag gute Fortschritte erzielt worden, meldeten die Times of Israel und das Wall Street Journal übereinstimmend. In der Nacht zum Dienstag, als auf Vermittlung von Ägypten zwei betagte israelische Frauen freigelassen wurden, seien die Verhandlungen jedoch ins Stocken geraten.

Als Grund wurde die Forderung Israels nach Freilassung aller 220 Geiseln genannt. Erst danach, schreibt die Times of Israel, würde die Regierung die Lieferung von Treibstoff in den Gazastreifen zulassen. Wie Thomas White, der Direktor des UN-Flüchtlingshilfswerks UNWRA, berichtete, habe sein Hilfswerk nur noch für drei Tage Treibstoff für seine Lastwagen. Danach werde die Verteilung von Hilfsgütern zum Stillstand kommen. Angesichts versiegender Treibstoffreserven für die Generatoren warnte ein Arzt vor einer Katastrophe.

"Es droht ein Massengrab"

Das Hospital mit seinen über 700 Betten werde sich "in ein Massengrab verwandeln, wenn der Strom ausgeht", sagte Ghassan Abu Sittah. Schon jetzt reiche der Wasserdruck nicht mehr aus, um den Betrieb der Sterilisierungsmaschinen für das Operationsbesteck zu gewährleisten. Die knappen Dieselvorräte gefährden auch 130 Frühgeborene in den Brutkästen der sechs Neugeborenenstationen im Gazastreifen. Sobald die Generatoren ausfallen, würden die Babys sterben, warnen Hebammen.

Nach Informationen von Al Dschasira gilt es als sicher, dass die Verhandlungen zur Freilassung weiterer Geiseln in Katar fortgesetzt wurden. Die politische Führung der Hamas hat seit 2012 in Doha ein Büro. Es sei damals "mit ausdrücklicher Zustimmung der USA eingerichtet worden, um einen Gesprächskanal zu der Organisation zu haben", betonte ein katarischer Diplomat. In der Hauptstadt Katars leben seither der politische Führer der Hamas, Ismail Hanijeh, und sein engster Mitarbeiter Chaled Maschaal.

Auch Kommandeure der paramilitärischen Kassam-Brigaden, des bewaffneten Armes der Hamas, konnten mit ihren Familien Wohnungen in Doha beziehen. Die Kommunikation mit der Hamas-Spitze gilt als unkompliziert. Schwieriger dürfte es sein, die relevanten Ansprechpartner der Terroranlagen in den Tunnelanlagen des Gazastreifens zu erreichen.

Vier Milliarden Dollar in Koffern

Katar hat seit 2014 rund vier Milliarden Dollar nach Gaza überwiesen. Die Gelder wurden in der Regel in bar in großen Alukoffern über offizielle israelische Übergänge in den Gazastreifen gebracht, also mit dem Wissen offizieller israelischer Stellen. Sie sollten für Gehälter sowie den Bau und Erhalt der Infrastruktur verwendet werden. Aus Sicht der Regierung in Jerusalem war die massive Hilfe Katars "das kleinere Übel für Israel". Ohne katarische Unterstützung wäre die Hamas vermutlich noch stärker unter den Einfluss des Iran geraten.

Über die Milliardenhilfe konnte Katar in der Vergangenheit Zugeständnisse der Terrororganisation erzwingen. In dem Emirat unterhalten auch die Taliban offizielle Büros; dies ebenfalls mit dem Segen aus Washington. Auch für das Terrornetzwerk Al-Kaida war Katar einmal ein sogenannter "sicherer Hafen". Osama bin Laden lebte in dem Emirat, bevor er nach Afghanistan übersiedelte. Ebenfalls eine Schlüsselrolle spielte das winzige Emirat am Persischen Golf beim Sturz von Libyens Diktator Gaddafi im November 2011.

Eines der wichtigsten katarischen Machtinstrumente ist Al Dschasira. Der TV-Sender übernimmt im Gazastreifen das Narrativ der Hamas. Durch die dramatischen Bilder wird die Wut auf Israel täglich aufs Neue entfacht.

"Ich bin durch die Hölle gegangen"

Israel hat sich offenbar bereit erklärt, die Bodenoffensive im Gazastreifen um ein paar Tage zu verschieben. Das solle Gespräche über die Freilassung einer großen Anzahl an Geiseln ermöglichen, die in den Gazastreifen verschleppt worden seien, berichtete das Portal Axios unter Berufung auf zwei israelische Repräsentanten. Denn klar ist: Nach Beginn der Bodenoffensive wird ein Deal für Israel nicht mehr möglich sein.

Armeeangaben zufolge befinden sich noch mindestens 220 Geiseln in den Händen militanter Palästinenser im Gazastreifen. "Ich bin durch die Hölle gegangen", berichtete indes die am Montag von der Hamas freigelassene Geisel Yocheved Lifschitz. Die Entführung sei traumatisierend gewesen, aber man habe sie gut behandelt, sagte die 85-Jährige. Was bleibt, ist die Sorge um ihren Mann, der noch von der Hamas festgehalten wird.

Die 85-Jährige berichtete über ihre Geiselhaft: "Es war die Hölle." Bild: Foto: AFP/Marmor

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reiste gestern zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Dabei forderte er eine politische Lösung und schlug vor, dass die Koalition gegen die Terrororganisation Islamischer Staat auch die militant-islamistische Hamas bekämpfen sollte.

Frankreichs Präsident Macron besuchte Premier Netanjahu Bild: (APA/AFP/POOL/CHRISTOPHE ENA)

Unterdessen wächst die internationale Kritik an Israel: UN-Generalsekretär Guterres hat neben der Hamas auch Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. Er sprach von "eindeutigen Verstößen gegen das Völkerrecht". Israel reagierte empört und sagte ein Treffen mit Guterres ab.

