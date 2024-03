Haley gibt auf: Neuauflage Trump gegen Biden

Donald Trump hat in der Wahlnacht mit seiner Sicht auf die Lage der Nation vorgelegt. Statt sich über den Durchmarsch in vierzehn von fünfzehn Bundesstaaten am Super-Dienstag zu freuen, vermasselte er den gut gelaunten Anhängern in seiner Mar-A-Lago-Villa von Palm Beach die Stimmung. Ihre Getränke zum Anstoßen mussten sie selbst bezahlen, weil die Wahlkampfkassen des "Make America Great Again"-Kandidaten (MAGA) leer sind.