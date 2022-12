Der neue Führer der Demokraten im Repräsentantenhaus ist 30 Jahre jünger als die legendäre Speakerin, stammt aus einer schwarzen Familie in Brooklyn und trägt schon mal Turnschuhe zum Anzug. Hakeem Jeffries (52) kennt sich so gut im Hip-Hop aus, wie er aus der Bibel zitieren kann. Er schlägt mühelos Brücken zwischen den Flügeln der Partei und den Generationen. Was erklärt, warum er ohne Gegenkandidaten per Akklamation an die Spitze der Fraktion gerückt ist.