Hagia Sophia wird wieder eine Moschee

Seit 1934 wird die Hagia Sophia als Museum genutzt, doch damit ist jetzt Schluss: Ein türkisches Gericht hat jetzt den Weg frei gemacht, aus dem Unesco-Weltkulturerbe wieder eine Moschee zu machen. Für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist das ein wichtiger symbolischer Sieg. Er kündigte nach dem Urteil an, die Hagia Sophia umgehend der Aufsicht der Religionsbehörde zu unterstellen und für Gebete zu öffnen. EU und Unesco sind empört.

Das Gericht in Istanbul begründete die Entscheidung damit, dass die Hagia Sophia Eigentum einer von Sultan Mehmet II. gegründeten Stiftung sei. Der Sultan hatte die einstige byzantinische Hauptkirche in eine Moschee umgewandelt. Laut Stiftung sei sie als Moschee definiert und dürfe nicht anders genutzt werden, so das Urteil.

Vor der Hagia Sophia sammelte sich spontan eine Gruppe Befürworter der Entscheidung. Sie riefen "Gott ist groß!". Wann die im 6. Jahrhundert erbaute Hagia Sophia erstmals wieder als Moschee genützt wird, ist noch unklar: Viele Türken rechnen jedoch damit, dass Erdogan um den Jahrestag des gescheiterten Putschversuchs vom 15. Juli 2016 in der Hagia Sophia ein erstes Gebet organisieren lässt. Beobachter vermuten, dass Erdogan sich dann als großer Held von Istanbul feiern lässt, um von der Wirtschaftskrise abzulenken.

Der Status des Bauwerks ist auch international ein Politikum. Vor allem Griechenland und Russland sind wegen der Bedeutung der Hagia Sophia für die Orthodoxie gegen eine Änderung des Status. Die Entscheidung könnte die Spannungen zwischen der Türkei und dem Nachbarn Griechenland weiter verschärfen, die sich ohnehin schon um Erdgas im östlichen Mittelmeer streiten.