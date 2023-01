Haftbefehl gegen Carles Puigdemont gelöscht

In Spanien ist am Donnerstag eine politisch äußerst umstrittene Strafrechtsreform in Kraft getreten, welche zahlreichen ins Ausland geflüchteten Separatistenführern die Rückkehr nach Katalonien ermöglichen könnte. Einige von ihnen saßen für die Durchführung des illegalen Unabhängigkeitsreferendums im Jahr 2017 bereits in Haft, andere leben seither auf der Flucht vor der spanischen Justiz in Belgien und in der Schweiz im Exil.

Sie wurden im Zuge des verbotenen Loslösungsversuchs der Mittelmeerregion von Spanien wegen Rebellion, Volksverhetzung, zivilen Ungehorsams und Veruntreuung öffentlicher Gelder teilweise mit bis zu 13 Jahren Haft bestraft oder es drohten ihnen bis vor kurzem noch diese Strafen.

Doch jetzt können Carles Puigdemont, Kataloniens ehemaliger Ministerpräsident und heutiger EU-Abgeordneter, sowie vier seiner damaligen Regierungsmitglieder wieder zurück nach Spanien, ohne Haftstrafen befürchten zu müssen.

Gestern kündigte Richter Pablo Llarena vom Obersten Gerichtshof in Madrid an, Puigdemont werde auf Grundlage der neuen spanischen Strafrechtsordnung nicht mehr wegen Aufruhr und Rebellion gesucht. Diese Vergehen wurden aus dem Strafrechtskatalog teilweise gestrichen beziehungsweise verändert. Dementsprechend ließ der Richter auch den internationalen Haftbefehl löschen.

