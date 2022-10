Hafen: China darf sich "einkaufen"

Ein entsprechender Kompromiss wurde in einer Kabinettssitzung am Mittwoch beschlossen. Die Reederei soll maximal 24,9 Prozent der Anteile am Containerterminal Tollerort erwerben dürfen. Ursprünglich war ein Einstieg mit 35 Prozent geplant gewesen.

Unter dem Eindruck der jüngsten Erfahrungen mit Russland und der Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen war ein politischer Streit über die Frage, ob eine chinesische Beteiligung zugelassen werden soll, entbrannt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte vor neuen Abhängigkeiten und wollte den chinesischen Einstieg komplett untersagen. Auch FDP-Ministerien wollten das.

Doch Kanzler Olaf Scholz (SPD) wollte um jeden Preis, dass der Einstieg zustande kommt. "Es geht nicht um den ganzen Hafen, sondern um einen Terminal", dadurch gebe es keine strategische Einflussmöglichkeit, betonte er.