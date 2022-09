Guterres’ eindringliche Warnung: "Unsere Welt ist in großer Gefahr"

Unter New Yorkern ist diese Woche mäßig beliebt: Zur UN-Vollversammlung reisen jeweils im September Staatsspitzen und Regierungschefs aus aller Welt an. Die Straßenzüge rund um das UN-Hauptquartier am East River sind weiträumig gesperrt – mit entsprechenden Folgen für den Verkehr in Midtown Manhattan.

Nach zwei Jahren pandemiebedingt abgespeckter Eröffnungen ist heuer wieder volles Programm. Mit den Reden von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro wurde die Vollversammlung am Dienstag eröffnet. Das große Thema ist heuer zwangsläufig der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Österreich ist mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg vertreten.

Schallenberg, Van der Bellen und Nehammer im Plenum Bild: APA/BKA/DRAGAN TATIC

Bereits vor der Eröffnung hatte Nehammer sich im Gespräch mit österreichischen Medienvertretern in New York zu den Sanktionen der EU gegen Russland bekannt. Gleichzeitig rief er dazu auf, diese zu "evaluieren und zu schauen, ob sie treffsicher sind". Sanktionen seien "die friedlichste Form, um gegen Krieg und Leid zu protestieren und aufzuzeigen, dass es so nicht weitergehen kann", sagte Nehammer. Die Sanktionen dürften uns aber "nicht mehr schwächen als die, denen sie gelten sollen". Deswegen gebe es ja auch kein Gasembargo.

Nehammer warb um Geduld. Die Sanktionen hätten "schwerwiegende Folgen für die russische Wirtschaft". Gleichzeitig müsse es Ziel sein, "eine Möglichkeit eines Waffenstillstands zu finden". Dafür brauche es sowohl Gesprächsbereitschaft der Ukraine als auch Russlands. "Das ist derzeit nicht absehbar, aber man darf nicht aufgeben."

Auch UN-Generalsekretär Guterres thematisierte in seiner Rede den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine – und dessen dramatische Folgen für die Ernährungslage der Welt, bedingt durch weniger Getreideexporte und den Mangel an Düngemittel. Fortschritte, unter anderem im Kampf gegen Hunger, würden von diversen politischen Krisen und "geopolitischen Spannungen in Geiselhaft genommen. Unsere Welt ist in großer Gefahr – und gelähmt", warnte er.

Gleichzeitig gebe es "eine weitere Schlacht, die wir beenden müssen: unseren selbstmörderischen Krieg gegen die Natur", sagte Guterres und mahnte Fortschritte im Kampf gegen die Klimakrise ein, die die Ernährungslage nachhaltig bedrohe. Die internationale Gemeinschaft sei aber leider "nicht bereit oder willens, die großen dramatischen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen", zeigte sich Guterres unzufrieden.

Er rief die Industrieländer unter anderem auf, unerwartete Zusatzgewinne von Energieunternehmen gesondert zu besteuern – und die Erlöse für den Kampf gegen die Erderwärmung und die Teuerung einzusetzen.

Den Kontrast zu Guterres’ Mahnung zu mehr Klimaschutz lieferte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Er verteidigte in seiner Rede die weltweit kritisierte Rodung von Teilen des Amazonas-Regenwaldes mit dem Verweis, dass dadurch Agrarflächen für die Produktion von Lebensmitteln geschaffen würden.

Bilaterale Gespräche der österreichischen Delegation

Bundespräsident Van der Bellen, Kanzler Nehammer und Außenminister Schallenberg nutzen die UN-Vollversammlung für zahlreiche Gespräche. Van der Bellen trifft unter anderem am Mittwoch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Kanzler Nehammer traf gleich nach der Ankunft am Montag den früheren US-Außenminister Henry Kissinger. Am Dienstag waren bilaterale Gespräch mit den Premierministern von Norwegen, Pakistan und Irak sowie Serbiens Präsident Aleksandar Vucic geplant. Auch ein Treffen mit dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams stand auf dem Programm. Außenminister Alexander Schallenberg hatte Treffen mit Amtskollegen aus Armenien, Aserbaidschan und Indien geplant. Am Mittwoch treffen Van der Bellen, Nehammer und Schallenberg gemeinsam UN-Generalsekretär Guterres.