Grünes Licht für dritten Impfstoff, aber keine rosigen Aussichten

Am Freitag überschlugen sich die Ereignisse an gleich drei Schauplätzen. In Amsterdam gab die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für den Impfstoff von AstraZeneca. In Brüssel verkündete die EU-Kommission die Einführung von Exportbeschränkungen für Impfstoffe an Drittländer. Und dann kam aus Rom die alarmierende Meldung, dass – nach Biontech/Pfizer und AstraZeneca – auch Moderna Lieferschwierigkeiten habe.