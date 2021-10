Die Parteichefs zeigten sich danach zuversichtlich: Man sei sich der gemeinsamen Verantwortung bewusst. In Deutschland sei ein Aufbruch notwendig. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sprach gar von einem "historischen Moment". Auch FDP-Chef Christian Lindner nannte die Bundestagswahl eine Zäsur. "Die Menschen haben sich gegen den Status quo entschieden, es soll etwas Neues in Deutschland entstehen." Man trete in eine offene Situation, in der vieles neu gegründet und begründet werden könne.