Grüne müssen  jetzt um ihre Basis werben

Kann der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP auch in die Tat umgesetzt werden? Darüber entscheiden in den kommenden eineinhalb Wochen die Parteitagsdelegierten bzw. die Mitglieder. Am Tag eins nach der Präsentation des vereinbarten Programms starteten die Parteispitzen daher gestern, dieses ihrer Basis schmackhaft zu machen.