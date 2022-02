"grüne" Atomkraft - Deutsche Umweltministerin schließt Klage nicht aus

In Hinblick auf die von Österreich angekündigte Klage sagte sie nach Angaben des "Tagesspiegel" auf einer Veranstaltung am Mittwoch: "Ich kenne die österreichische Klageschrift noch nicht. Wir werden prüfen, was für Aspekte dort vorgelegt sind und wie tragend sie sind."

"Das ist schon 'Greenwashing', was da passiert, wenn versucht wird, für die Langfristschiene hier ein Nachhaltigkeitssiegel draufzukleben", sagte Lemke über die Entscheidung der EU-Kommission. Die Ministerin äußerte sich auf der Konferenz "Europe 2022", die von "Tagesspiegel", "Zeit", "Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" veranstaltet wurde.

Umstrittene Verordnung

Die Europäische Kommission hatte Atomenergie und Gas vergangene Woche als nachhaltig eingestuft und damit zum Teil massiven Widerstand hervorgerufen. Die deutsche Bundesregierung hatte sich gegen die Aufnahme der Atomkraft in die sogenannte Taxonomie-Verordnung positioniert, der Einstufung von Gas aber zugestimmt. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte eine Klage gegen die Aufnahme von Atom und Gas an.