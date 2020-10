Großes Entsetzen nach Mord an einem Lehrer in Paris

Mehrere tausend Menschen haben sich gestern nach der Ermordung eines Lehrers bei einem islamistisch motivierten Terroranschlag zu einer Solidaritätsdemonstration in Frankreich versammelt, die meisten davon in Paris. In der Hauptstadt klatschten die Menschen um 15 Uhr (MESZ) minutenlang auf der Place de la Republique. Viele hielten Schilder, auf denen "Je suis Prof" oder "Je suis enseignant" (deutsch: "Ich bin Lehrer") stand, in die Höhe. Der Platz war trotz der Corona-Pandemie dicht gefüllt.

Der Platz der Republique im Pariser Osten ist ein symbolischer Ort. Bereits nach der Terrorserie im Jänner 2015, zu der auch der Anschlag auf das Magazin "Charlie Hebdo" zählte, gedachten dort Menschen aus Frankreich der Opfer. Seitdem ist der Platz nach Terroranschlägen zu einem zentralen Ort der Anteilnahme geworden.

Ein 18-Jähriger hatte am Freitagabend in Conflans-Sainte-Honorine, einem Vorort von Paris, den Geschichtelehrer Samuel Paty auf offener Straße mit einem Messer enthauptet. Wenig später wurde der Täter von Polizisten erschossen. Der 47 Jahre alte Paty hatte seinen Schülern im Staatsbürgerunterricht über Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt.

Mit der Tat im Netz geprahlt

Der 18-Jährige prahlte im Netz mit seiner Tat, veröffentlichte ein Foto des Opfers und richtete eine Nachricht an Staatspräsident Emmanuel Macron, den er als "Anführer der Ungläubigen" bezeichnete. "Ich habe einen Ihrer Höllenhunde hingerichtet, der es wagte, Mohammed herabzusetzen", schrieb er laut einem Staatsanwalt.

Kurz nach dem Verbrechen waren vier enge Verwandte des 18-Jährigen, der tschetschenische Wurzeln hat, festgenommen worden. Weitere Verdächtige, die Stimmung gegen den Lehrer gemacht hatten, wurden etwas später in Gewahrsam genommen. Mittlerweile sind elf Verdächtige in Haft.

Präsident Macron sagte in einer ersten Reaktion: "Sie werden nicht durchkommen. Sie werden uns nicht spalten." Der Lehrer sei ermordet worden, weil er seinen Schülern "Meinungsfreiheit und die Freiheit zu glauben und nicht zu glauben" beigebracht hatte. Macron versicherte, dass die Nation gegen "Aufklärungsfeindlichkeit" und die damit einhergehende Gewalt zusammenstehen werde, um alle Lehrer "zu schützen und zu verteidigen". Die Republik sei vom islamistischen Terrorismus in ihrem Herzen getroffen worden, sagte Premierminister Jean Castex.

"Mein erstes Gefühl ist zunächst einmal Angst, aber ich glaube, es ist genau das, wonach diese Terroristen suchen", sagte die Beigeordnete Ministerin im Pariser Innenministerium, Marlene Schiappa, dem Sender Franceinfo. "Die Schule bildet den freien Geist, aufgeklärte Bürger – und genau das ist es, was die Islamisten, die von Dummheit, Unwissenheit, Indoktrination und Hass leben, nicht tolerieren."

