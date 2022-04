Große Demo gegen und kleinere für Putins Krieg in Budapest

Während an der Pro-Russland-Demo rund 200 Menschen teilgenommen haben sollen, seien es bei der Protestbewegung gegen den Krieg in der Ukraine rund 1.000 gewesen, berichtete das Onlineportal "Telex.hu". Letztere wurde von der Ungarischen-Ukrainischen Kultur-Vereinigung und der Vereinigung "Einheit Ukraine" organisiert.

Die Vereinigungen hatten die Polizei vergeblich ersucht, die Genehmigung für die Pro-Russland-Demonstration zurückzunehmen, die sich auf Facebook organisiert hatte. In Reden der Veranstalter - unter ihnen laut Medien Rechtsextreme, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker -, wurden die USA für den Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht, während die "übertriebenen Sanktionen" die Welt wiederum mit einer Lebensmittel- und Energiekrise belasten würden, zitierte das Onlineportal.

Demonstranten für Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bild: ATTILA KISBENEDEK (AFP)

Auf der Pro-Ukraine-Demonstration wurde betont: "Seit 1956 (Volksaufstand in Ungarn, der von sowjetischen Panzern blutig niedergeschlagen wurde - Anm.) wissen wir, was es bedeutet, wenn sich der Kreml in die inneren Angelegenheiten eines freien Landes einmischt. Das durchlebt die Ukraine 2022, noch blutiger, mit noch mehr unschuldigen Opfern".