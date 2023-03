Großbritannien will Bootsflüchtlinge stoppen

„Wir haben die Grenzen des internationalen Rechts ausgereizt“, bekennt die britische Innenministerin Suella Braverman selbst: die konservative Regierung will mit einer drastischen Verschärfung des Asylrechts praktisch verhindern, dass Bootsflüchtlinge über den Ärmelkanal ins Land kommen. Konkret sollen fast alle auf illegalem Weg ankommende Migranten in Unterkünften wie Militärbasen oder Heimen festgehalten und dann ins Heimatland oder andere Drittstaaten abgeschoben werden.

Das Recht, in Großbritannien Asyl zu beantragen, soll ihnen entzogen werden. Lediglich mit Ruanda hat Großbritannien bisher einen entsprechenden Pakt abgeschlossen und dafür 140 Millionen Pfund bezahlt. So sollen Migranten in Ruanda Asyl beantragen können. Da der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einschritt, gab es bisher aber noch keine Abschiebeflüge von Großbritannien nach Ruanda.

Im Vorjahr kamen rund 45.000 Bootsflüchtlinge in Großbritannien an, Premier Rishi Sunak hatte erklärt, eine seiner Prioritäten sei, „ein für alle Mal die Boote zu stoppen“. „Dieses Gesetz wird ein klares Signal senden, dass jeder, der illegal in dieses Land kommt, weggeschickt wird“, schrieb er in einem Gastbeitrag in der „Sun“. Von Opposition und Menschenrechtsorganisationen kommt scharfe Kritik: Großbritannien verrate seine Verpflichtungen im Rahmen der UNO-Menschenrechtskonvention. Labour-Chef Keir Starmer zweifelt an, dass die Pläne rechtlich Bestand haben werden.

