Großbritannien verhängt dreiwöchige Ausgangssperre

Der britische Premierminister Boris Johnson wandte sich am Montagabend mit einer Ansprache zum Coronavirus-Ausbruch an die Briten. In seiner Rede hat er eine dreiwöchige Ausgangssperre verhängt. Treffen von mehr als zwei Personen werden verboten, der Großteil der Geschäfte muss schließen. Die Maßnahmen würden noch am Montagabend in Kraft treten.

Frankreich hat seine strengen Ausgangsbeschränkungen am Montag noch weiter verschärft. So würden etwa Straßenmärkte weitgehend geschlossen sowie Sport und Spaziergänge mit Kindern weiter eingeschränkt, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Montagabend im französischen Fernsehen an. Die Ausgangsbeschränkungen könnten außerdem noch einige Wochen anhalten.

Wegen des neuartigen Coronavirus gelten weltweit mittlerweile für mehr als eine Milliarde Menschen Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen. Mehr über die Lage weltweit lesen Sie hier.

