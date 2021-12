Großbritannien fürchtet eine "Omikron-Flutwelle"

Das Land, erklärte Premier Boris Johnson in einer TV-Ansprache, "befindet sich in einer Notlage im Kampf mit der neuen Omikron-Variante". Weil die Mutante um so viel ansteckender als Delta sei, sehe man sich einer derart großen Zahl von Neuinfektionen gegenüber, dass das staatliche Gesundheitssystem NHS bald überlastet sein könnte.