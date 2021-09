Großbritannien wird zur Kriseninsel: In den Supermärkten gibt es immer mehr leere Regale, Restaurants müssen wegen Fleischmangels schließen, und Energieunternehmer machen reihenweise pleite. Doch so richtig aufgerüttelt wurde das Land durch die Versorgungskrise beim Benzinnachschub, als sich am Wochenende lange Schlangen vor den Tankstellen bildeten. Jetzt schlachtet die Regierung eine heilige Brexit-Kuh und will die Visabestimmungen lockern, um Arbeitskräfte aus dem Ausland anzulocken.