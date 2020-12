Großangriff auf US-Regierungsrechner

Der Wochenstart fiel für viele IT-Sicherheitsteams in den USA nicht so aus, wie sie sich das Tage vor Weihnachten erhofft hätten. Davon ist Dmitri Alperovitch überzeugt, der zu den Experten gehört, die 2016 den Einbruch russischer Hacker in die Datenzentrale der US-Demokraten aufgespürt hatten. "Es sieht so aus, als ob es diesmal viele Geschädigte in der Regierung und im Privatsektor gibt", analysiert der Chef der Denkfabrik "Silverado Policy Accelerator" die ersten Informationen über den jüngsten Angriff aus der Cybersphäre.

Als Erstes hatte Reuters darüber berichtet, dass Hacker in das Herz der Rechenzentralen des amerikanischen Finanz- und Handelsministeriums eingedrungen seien. Die Angelegenheit sei so besorgniserregend, dass der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses zu einer Notsitzung zusammengekommen sei. "Wir ergreifen alle Schritte, um sämtliche Probleme, die aus der Situation hervorgehen, zu identifizieren und zu beheben", bestätigte NSC-Sprecher John Ullyot den Einbruch.

"Eine Riesensache"

Noch ist unklar, an welche Informationen die Hacker gelangt sind. Das auf Datensicherheit spezialisierte Unternehmen "FireEye", das zusammen mit Microsoft den Angriff analysiert, geht davon aus, das rund um die Welt Regierungsstellen, Firmen, Organisationen und Universitäten betroffen seien.

In den USA hat das für die Spionageabwehr zuständige FBI die Ermittlungen übernommen. Die hinterlassenen "Fingerabdrücke" deuten einmal mehr auf russische Hacker hin, die sich bereits vor vier Jahren unter den Spitznamen "APT29" oder "Cozy Bear" einen Namen gemacht hatten. "Das ist eine Riesensache", wertet John Scott-Railton von der University of Toronto das Ausmaß des Angriffs, der bereits im Frühjahr begonnen hat. Die Sicherheitsteams machen nun Überstunden, um die Daten-Logbücher auf Einbruchsspuren hin zu überprüfen. "Wenn eine aggressive Gruppe wie diese das ‚Sesam-öffne-dich‘ gefunden hat, wird sie reichlich davon Gebrauch machen."

Artikel von Thomas Spang