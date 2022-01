Die Erfolgsmeldung des kurdisch geführten Milizenbündnisses SDF kam verfrüht. Mit Unterstützung der US-Luftwaffe sei es gelungen, fast alle Terroristen, die in der Nacht auf Freitag bei einem Angriff auf das Ghwairan-Gefängnis in der syrischen Stadt Hasaka befreit wurden, wieder einzufangen. Gefolgsleute der radikal-islamischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatten die Haftanstalt mit Selbstmordattentätern angegriffen. Anschließend drangen 100 Kämpfer in den Gebäudekomplex vor.