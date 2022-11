„Größte geopolitische Niederlage Russlands seit Zerfall der UdSSR“

Überraschend kam der Rückzugsbefehl nicht. Schon am Montag berichtete das Portal meduza.io, der Kreml habe Rundschreiben an seine Propagandisten verschickt, wie der Öffentlichkeit die Aufgabe der Stadt Cherson zu verkaufen sei. Möglicherweise ging der Text auch an General Sergei Surowikin, den Kommandeur der russischen Streitmacht in der Ukraine.