Grönland: Angst vor Trump, Wut auf die Dänen

NUUK. Die Grönländer sind am Dienstag aufgerufen, die 31 Mitglieder des nächsten Parlaments zu wählen. Das wäre in gewöhnlichen Zeiten bestenfalls eine kleine Meldung, gerade einmal 43.000 Menschen dürfen bei der um vier Wochen vorgezogenen Wahl ihre Stimme abgeben. Aber was ist schon gewöhnlich seit Donald Trumps Wiederwahl? Der US-Präsident betrachtet Grönland als künftigen Teil der USA. "Wir brauchen Grönland aus Gründen der internationalen Sicherheit. Und ich denke, wir werden es bekommen.