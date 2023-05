Griechenland-Wahl: Konservative Regierungspartei laut Prognosen vorn

Die ND kommt laut einer gemeinsamen Prognose von sechs Meinungsforschungsinstituten vom Sonntagabend auf 36 bis 40 Prozent. Die linke Syriza-Partei von Alexis Tsipras vereinigte demnach 25 bis 29 Prozent der Stimmen auf sich. Damit würde Griechenland vor einer ungewissen Regierungsbildung stehen.

Die Formierung einer Koalition gilt wegen großer Differenzen zwischen den politischen Lagern als schwierig. Deswegen hatten Beobachter bereits vor der Wahl mit einem Scheitern der Regierungsbildung und einer Neuwahl bis zum Sommer gerechnet. Bisher wurden der stärksten Partei automatisch 50 Sitze Parlament zugeschlagen, was meist zu Alleinregierungen führte. So regierte auch die ND in den vergangenen vier Jahren allein. Durch eine Änderung des Wahlrechts wurde dieser Bonus abgeschafft.

Es gilt nun das einfache Verhältniswahlrecht. Weil keine der Parteien die absolute Mehrheit erreicht hat, muss nach Koalitionen gesucht werden. In Griechenland sind Koalitionen jedoch traditionell selten und meist nicht sehr erfolgreich. Sollte binnen zehn Tagen keine Regierung zustande kommen, muss im Juli erneut gewählt werden.

