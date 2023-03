Griechenland: Streik nach schwerem Zugunglück

Den zweiten Tag in Folge traten die Eisenbahner landesweit in einen 24-stündigen Streik. Die Gewerkschaft hatte die jahrelange Vernachlässigung des Schienennetzes durch die verschiedenen Regierungen angeprangert. In Athen kamen am Abend 3000 Menschen im Stadtzentrum zusammen, einige trugen Transparente mit der Aufschrift „Nieder mit der Regierung der Mörder“. Die Polizei ging zum Teil mit Tränengas vor.

Die Regierung räumte staatliches Versagen ein. Verzögerungen bei der Modernisierung des Bahnnetzes seien auf „chronische“ Probleme und „jahrzehntelanges Versagen“ in der Verwaltung zurückzuführen, sagte ein Regierungssprecher. Der neue Verkehrsminister Giorgos Gerapetritis – sein Vorgänger war wegen der Katastrophe zurückgetreten – kündigte eine Aufarbeitung des Unglücks an.

ZIB 1: In Griechenland steigt nach dem Zugsunglück, bei dem 57 Menschen starben, der Zorn gegen die Regierung.

Zum Unglück kam es in der Nacht zum Mittwoch zwischen Athen und Thessaloniki. Ein Intercity mit 350 Menschen an Bord war wegen einer falschen Weichenstellung auf ein Gleis geraten, auf dem ein Güterzug entgegenkam. Zwei Waggons wurden durch die Wucht des Zusammenpralls zerquetscht, der Speisewagen fing Feuer. Zahlreiche Menschen wurden in den verkeilten Wracks eingeschlossen.

Der verantwortliche Bahnangestellte wurde wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Bei einer Verurteilung droht dem 59-Jährigen lebenslange Haft. Er soll wenig erfahren gewesen sein – laut dem TV-Sender ERT hatte er den Posten vor gut einem Monat übernommen. Für seine neue Aufgabe war er drei Monate ausgebildet worden.

Bahnhof durchsucht

Die Polizei durchsuchte inzwischen auch den Bahnhof in Larissa. Die Beamten beschlagnahmten Audiodateien, Dokumente und andere Beweismittel. Aus Justizkreisen hieß es, die Ermittlungen zielten auch darauf ab, gegebenenfalls strafrechtliche Schritte gegen Mitglieder der Unternehmensleitung von Hellenic Train einzuleiten.

Laut Lokführergewerkschaft ist die Strecke zwischen Athen und Thessaloniki in einem sehr schlechten Zustand. Alle Signale würden manuell gesteuert. In einem offenen Brief hatten Bahnmitarbeiter im Februar darauf hingewiesen, dass die Sicherheitssysteme unvollständig und schlecht gewartet seien. Im Zuge eines Privatisierungsprogramms hatte die italienische Staatsbahn die griechische Bahn 2017 übernommen.

