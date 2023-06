Griechenland: Mitsotakis trat zweite Amtszeit an

Nach dem klaren Sieg der Konservativen bei den griechischen Parlamentswahlen am Sonntag wurde der bisherige und künftige Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bereits am Montag vereidigt. Das teilte das griechische Präsidialbüro mit.

In seinem neuen Kabinett gibt es Änderungen: So wird Giorgos Gerapetritis, ein enger Vertrauter von Mitsotakis, Außenminister, wie der Staatssender ERT berichtete. Der Posten ist in Griechenland nicht zuletzt wegen der immer wieder aufflammenden Konflikte mit dem Nachbarland Türkei von großer Bedeutung. Der bisherige Außenminister Nikos Dendias, der als beliebt und erfolgreich gilt, wird Verteidigungsminister.

Nach Auszählung von 99,6 Prozent der Stimmen kommt Mitsotakis’ Volkspartei Nea Dimokratia (ND) auf 40,6 Prozent. Bei dem Votum im Mai galt noch ein rein proportionales Wahlsystem, wodurch die Nea Dimokratia mit 40,8 Prozent keine absolute Mehrheit errang. Mitsotakis optierte daher für die – bereits vor dem ersten Votum weithin erwartete – Neuwahl im Juni, wo erneut ein System galt, in dem die Siegerpartei mit Bonussitzen belohnt wird. Der Ministerpräsident verfügt somit mit 158 Mandaten über die absolute Mehrheit im Parlament mit 300 Sitzen.

"Es ist ein großes Mandat, um das, was nötig ist, umzusetzen", sagte er. Die größten Herausforderungen der neuen Regierung sind die Modernisierung des maroden Gesundheitssystems und des veralteten Bildungssektors.

Oppositionschef Tsipras will sich der Parteibasis stellen. Bild: APA/AFP/SPYROS BAKALIS

Der Chef der größten Oppositionspartei Syriza, Alexis Tsipras, kündigte noch am Wahlabend an, sich der Parteibasis stellen zu wollen – für ihn war es seit 2019 die fünfte Wahlniederlage in Folge.

Nach dem ernüchternden Ergebnis von 17,8 Prozent (im Mai: 20 Prozent) dürfte es bei der Linkspartei Syriza an die Aufarbeitung und vermutlich auch um eine Neuausrichtung gehen. "Wir haben eine schwere Wahlniederlage erlitten", gestand Tsipras ein. Nun seien die Parteimitglieder gefragt, die Arbeit der Führungsspitze zu bewerten. "Es ist selbstverständlich, dass ich mich als Erster dem Urteil der Mitglieder stelle", sagte Tsipras. Ob das bedeutet, dass er bereit zum Rücktritt wäre, blieb offen.

