Griechen und Türken wollen Differenzen friedlich beilegen

Die Umfrage wurde von zwei Meinungsforschungsinstituten, dem griechischen "MRB" und dem türkischen "KONDA" Institut durchgeführt. Den Umfrageergebnissen zufolge, welche die Hellenic Foundation for European and Foreign Policy "ELIAMEP" bekanntgab, stimmen 62,2 Prozent der befragten Griechen und 57,7 Prozent der konsultierten Türken mit der Position überein, dass griechisch-türkische Differenzen durch Dialog und gegenseitige Verständnis gelöst werden können.

Misstrauen in beiden Ländern wegen Vermittlern

In beiden Ländern besteht allerdings nach wie vor ein erhebliches Misstrauen hinsichtlich der Vermittlerrolle, die die internationale Gemeinschaft bei der Beilegung bilateraler Streitigkeiten und der Probleme zwischen beiden Ländern spielen könnte.

In der zweiten Umfrage ging zudem der Optimismus und das Selbstvertrauen der Türken zurück, von der die türkische öffentliche Meinung in der Umfrage vom Februar 2021 geprägt gewesen war. Während im Februar 2021 78,5 Prozent der Türken ihr Land als Regionalmacht im politischen und wirtschaftlichen Bereich betrachteten, waren es im Dezember 2021 nur noch 63,8 Prozent. Gleichzeitig hat im Jahresverlauf der Pessimismus über den allgemeinen Kurs des Landes zugenommen, wobei 67 Prozent der Türken der Ansicht sind, dass sich die Lage in ihrem Land verschlechtert, verglichen mit 62,5 Prozent im Februar 2021.

Der Fragebogen war sowohl für Griechenland und als auch für die Türkei gleich. Auch der Großteil der gestellten Fragen blieb unverändert, damit entweder die in der ersten Umfrage registrierten Tendenzen bestätigt oder die Dynamik möglicher Veränderungen registriert werden konnten.

Sorge herrscht auch wegen des Ukraine-Kriegs. In Griechenland gaben 80 Prozent der Befragten in einer Enquete an, sie seien "sehr besorgt" und "ziemlich besorgt" über die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine sind. Ebensoviele befürchten, dass diese auch die griechische Wirtschaft "stark beeinflussen" werde.