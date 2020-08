Greta Thunberg demonstriert in Berlin vor Treffen mit Angela Merkel

Die 17-jährige Schwedin setzte sich am Freitag mit einigen Dutzend weiteren Demonstranten mit coronabedingtem Abstand zueinander vor das Brandenburger Tor, um ihrer Forderung nach mehr Einsatz gegen die Klimakrise Nachdruck zu verleihen.

Für gewöhnlich protestiert Thunberg jeden Freitag in ihrer Heimatstadt Stockholm vor dem schwedischen Parlament für einen entschlosseneren Kampf gegen die Klimakrise. Aus ihrer vor zwei Jahren begonnenen Protestaktion ist die internationale Klimabewegung Fridays for Future entstanden, die vor allem in Deutschland zahlreiche Anhänger gefunden hat. Thunberg war in der Vergangenheit auch bei verschiedenen Klimaprotesten in anderen europäischen und amerikanischen Städten dabei gewesen. Sie sprach außerdem bereits vor den Vereinten Nationen und traf sich mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

In den vergangenen Monaten hatte sie ihren "Schulstreik fürs Klima" aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausschließlich zu Hause in Stockholm abgehalten.

