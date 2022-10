Greta Thunberg: "Abschalten der AKW wäre Fehler"

Und dabei bekommt die schwedische Klimaaktivistin Zuspruch von ungewohnter Seite – nämlich von CDU, FDP und sogar von der rechten AfD. Auslöser ist ein TV-Interview der 19 Jahre alten Gründerin der Bewegung "Fridays for Future" mit ARD-Talkmasterin Sandra Maischberger, das Mittwochabend ausgestrahlt wurde.

Darin sagte Thunberg, dass das Abschalten der drei noch laufenden Atomkraftwerke "ein Fehler" wäre. "Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden", sagte sie. Finanzminister und FDP-Vorsitzender Christian Lindner zeigte sich über diese Aussage ebenso erfreut wie FDP-Justizminister Marco Buschmann. "Interessant", twitterte CSU-Vorsitzender Markus Söder.

Streit in der Ampel-Koalition

In der Ampel-Koalition in Berlin aus SPD, Grünen und FDP ist ein Streit um den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken ausgebrochen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordert, die Vereinbarung einzuhalten, 2023 nur zwei AKW in Reserve zu halten. Die FDP bekräftigte dagegen ihre Forderung nach einem mehrjährigen Weiterbetrieb aller drei noch am Netz befindlichen AKW.