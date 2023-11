Grenzübergang Rafah wieder für Evakuierungen offen

Grenzübergang in Rafah

Die ersten Ausländer hätten darüber das Palästinensergebiet verlassen und befänden sich auf ägyptischem Territorium, verlautete aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Es handle sich um 80 Ausländer und ihre Angehörigen, sagten vier Insider. Weitere würden folgen.

Auch mehrere verletzte Palästinenser seien aus dem Gazastreifen herausgekommen und würden in Ägypten medizinisch behandelt, hieß es. Am Freitag waren die Ausreisen über Rafah ausgesetzt worden, nachdem es beim Transport verletzter Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen zu Problemen gekommen war. Der Grenzübergang Rafah nach Ägypten ist der einzige, der nicht unter israelischer Kontrolle steht.

Mehr zum Thema

Russland hat damit begonnen, seine Staatsbürger aus dem Gazastreifen in Sicherheit zu bringen. Mehr als 60 Menschen mit russischem Pass seien nach Ägypten ausgereist, teilte das russische Katastrophenschutzministerium am Sonntag mit. "Derzeit überqueren Bürger der Russischen Föderation, die das Konfliktgebiet verlassen wollen, den Kontrollpunkt." Spezialisten leisteten den Menschen an Ort und Stelle medizinische und psychologische Hilfe und versorgten sie mit Nahrung und Wasser, hieß es weiter. Wie viele russische Staatsangehörige insgesamt den Gazastreifen voraussichtlich verlassen werden, ließ das Ministerium offen. Russischen Medienberichten zufolge haben rund 1.000 Russen und Staatsangehörige der Republiken der ehemaligen Sowjetunion den Wunsch geäußert, den Gazastreifen zu verlassen.

Auch Polen teilte mit, dass die ersten seiner Staatsangehörigen den Gazastreifen verlassen hätten. "Die ersten polnischen Bürger, die sich im Gazastreifen aufhalten, haben den Grenzübergang in Rafah überquert und sind auf der ägyptischen Seite. Der Prozess hat begonnen", erklärte Jacek Siewiera, der Leiter des polnischen Nationalen Sicherheitsbüros, auf X (vormals Twitter). Die Luftwaffe stehe bereit, die polnischen Staatsangehörigen auszufliegen. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte Siewiera, es handle sich um 18 Staatsbürger, darunter Minderjährige. Er hoffe, dass im Laufe des Tages weitere hinzukommen würden.

Nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das israelische Militär den Gazastreifen abgeriegelt und greift dort ununterbrochen Ziele an.

