"Grenzkontrollen zu Tirol sind unverzichtbar"

Für diese "Virusvarianten-Gebiete" gilt damit ab morgen, Sonntag, ein grundsätzliches Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schifffahrtsunternehmen.

Einreisewillige müssen sich vorab auf das Coronavirus testen lassen. Zudem gilt eine Quarantänepflicht in Deutschland.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte die Maßnahme gestern in seiner Regierungserklärung im Landtag in München. "Die Grenzkontrollen sind unverzichtbar, wir brauchen diese Sicherheit." Ein Mal Ischgl reiche, "lieber an dieser Stelle auf Nummer sicher gehen", betonte der CSU-Vorsitzende.

