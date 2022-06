Grauen und offene Fragen im Pariser Terrorprozess

Der Horror und die Angst der Überlebenden der Pariser Anschläge standen wochenlang im Zentrum des Prozesses um die Terrornacht vom November 2015. Ebenso wie der schwere Weg in ein Leben danach, auch für die Angehörigen. Ihnen gegenüber saßen im massiv gesicherten Justizpalast 14 Angeklagte, die meist schwiegen. Sechs weiteren Männern wird der Prozess in Abwesenheit gemacht. Heute sollen die Urteile fallen.

Antworten auf die Fragen des Warum, wie Menschen anderen so etwas antun können, gibt es kaum. Offengeblieben sind zudem Fragen zu Strippenziehern und weiteren Plänen der Terrormiliz IS. Das Mammutverfahren hat seit September an mehr als 130 Verhandlungstagen die Anschlagsserie aufgerollt. Dabei töteten islamistische Extremisten 130 Menschen und verletzten 350. Sie richteten ein Massaker im Konzertsaal "Bataclan" an und beschossen Bars und Restaurants im Osten von Paris. Außerdem sprengten sich drei Selbstmordattentäter während des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Frankreich in die Luft.

Reue, Mitgefühl oder ein Zeichen von Verantwortung, das war von den Angeklagten nur spärlich zu sehen – wenn überhaupt. Stattdessen mussten die Nebenkläger die selbstgerecht klingenden Ausführungen des einzigen Überlebenden des Kommandos, Salah Abdeslam, aushalten. "Wir haben Frankreich angegriffen, wir haben die Bevölkerung ins Visier genommen, Zivilisten, aber persönlich haben wir nichts gegen sie." Der Westen drücke dem Rest der Welt seine Werte auf, richte in muslimischen Ländern Militärbasen ein und töte von dort aus Muslime. Dagegen kämpfe der IS. "Das finde ich legitim."

Wenn heute die Urteile fallen, müssen sich die Angeklagten auf jahrelange Strafen einrichten. Die Anklage forderte zwischen fünf Jahren Haft und lebenslang – im Fall von Abdeslam ohne Möglichkeit der Haftverkürzung. Er wurde wegen Schüssen auf die Polizei kurz vor seiner Festnahme bereits in Belgien zu 20 Jahren verurteilt.