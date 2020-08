In Minsk trugen gestern mehrere junge Frauen in weißrussischen Nationaltrachten Kürbisse zum Regierungspalast. Vor den Absperrungen der Polizei hielten sie an und rollten die Kürbisse Richtung Gebäude. "Das ist Volkstradition", erklärte eine Teilnehmerin dem Portal "Onliner". "So geben bei uns die Mädchen einem Burschen einen Korb, wenn sie ihn richtig beleidigen wollen." Daher hätten sie beschlossen, ihre Kürbisse dem unbeliebtesten Kerl im ganzen Land zuzurollen.