Granada: Großer Europa-Gipfel brachte keinerlei Annäherung

"Granada ist heute die Hauptstadt Europas und des Friedens." Der Gastgeber, Spaniens Premier Pedro Sanchez, hat am Donnerstagvormittag als Erster den blauen Teppich vor dem Kongresszentrum in Granada betreten. Der war für die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) ausgerollt worden, die ihr drittes Treffen in der Stadt in Andalusien in Südspanien abhielt. Auf Sanchez folgten mehr als 40 weitere Staats- und Regierungschefs Europas sowie Vertreter der EU-Institutionen.