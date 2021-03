"Gott segnet nicht die Sünde": Papst will homosexuelle Paare nicht segnen

Weltweit fordern immer mehr Katholikenverbände, dass die Kirche auch schwule und lesbische Partnerschaften segnen kann. Doch der Vatikan stellte nun einmal mehr klar: Gott "kann Sünde nicht segnen", heißt es in einer formalen Antwort der vatikanischen Glaubenskongregation auf die Frage, ob Geistliche gleichgeschlechtlichen Partnerschaften den Segen zusprechen könnten.

"Negativ", lautet die Entgegnung in der zwei Seiten umfassenden, von Papst Franziskus gebilligten Erklärung. Darin wird zwischen dem Segnen von homosexuellen und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften unterschieden. Denn Letzteres anzuerkennen, könne den Eindruck einer gewissen Entsprechung der Ehe vermitteln. "Dies wäre falsch und irreführend", heißt es. In dem Dekret steht weiter, Homosexuelle seien mit Würde und Respekt zu behandeln. Allerdings seien homosexuelle Handlungen "intrinsisch gestört". Die katholische Lehre betrachte die Ehe als lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau und als Teil von Gottes Plan, der zum Ziel habe, neues Leben hervorzubringen. Da gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht dazu bestimmt seien, Teil dieses Plans zu sein, könnten sie auch nicht von der Kirche gesegnet werden. Der Vatikan betont allerdings, dass das Segnungsverbot keine ungerechte Diskriminierung sei, sondern homosexuelle Einzelpersonen durchaus gesegnet werden könnten – so sie denn "den Willen bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben". Im Klartext: Wenn sie ihre sexuelle Orientierung nicht ausleben.

Vergebliches Hoffen

Da der Papst sich bereits 2019 für den "rechtlichen Schutz von eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften" ausgesprochen hatte, hatten viele Katholiken auf eine Reform gehofft. Auch der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler räumte ein, dass die Entscheidung "eine Enttäuschung" für alle sei, die sich "ein deutlicheres Zeichen der Akzeptanz von homosexuellen Paaren erhofft haben". Die katholische Jugend Österreich zeigte sich "fassungslos".