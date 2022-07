Sechs Sanktionspakete hat die Europäische Union gegen Wladimir Putins Krieg in der Ukraine bereits in Kraft gesetzt. Mittlerweile stehen 98 Organisationen und 1158 Einzelpersonen vom russischen Präsidenten abwärts auf der Sanktionsliste, was unter anderem das Einfrieren ihres Vermögens in der EU bedeutet. Russland wurde von westlicher Technologie abgeschnitten, seine Banken aus dem System für internationalen Zahlungsverkehr (SWIFT) verbannt. Russische Kohle wurde mit einem Einfuhrstopp belegt.