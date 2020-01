"Gleichgültigkeit ist nicht zulässig, das Erinnern ist Pflicht"

Heute vor 75 Jahren hat die Sowjetarmee das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im damals besetzten Polen befreit. Aus diesem Anlass hat der polnische Staatspräsident Andrzej Duda für heute zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu einer Gedenkfeier nach Auschwitz eingeladen. Für die Gedenkveranstaltung stehen hochrangige Vertreter aus 50 Staaten auf der Gästeliste – darunter Israels Staatspräsident Reuven Rivlin. Österreich wird von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten.

120 Auschwitz-Überlebende werden ebenfalls zur Zeremonie erwartet, einige werden eine Rede halten. Wie schon beim Gedenken in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel vergangenen Donnerstag kündigten sich auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der spanische König Felipe VI. und der niederländische König Willem-Alexander an.

Zur Gedenkfeier in Auschwitz-Birkenau werden heute rund 50 Staats- und Regierungschefs erwartet. Bild: AFP

Die vier Alliierten des 2. Weltkriegs schicken hingegen andere Repräsentanten nach Polen als nach Israel: Für die USA wird Finanzminister Steven Mnuchin statt Vizepräsident Mike Pence, für Frankreich Premier Edouard Philippe statt Präsident Emmanuel Macron und für Großbritannien die Ehefrau von Prinz Charles, Herzogin Camilla, statt des Thronfolgers selbst teilnehmen.

Wladimir Putin nimmt nicht teil

Auch der russische Präsident Wladimir Putin bleibt dem Gedenkakt in Polen fern, er lässt sich von Botschafter Sergej Andrejew vertreten. Putin hatte Regierungsvertretern von Vorkriegs-Polen zuletzt Antisemitismus und eine anbiedernde Haltung gegenüber Nazi-Deutschland vorgeworfen.

An die Befreiung des Vernichtungslagers hat gestern auch Papst Franziskus erinnert. Auschwitz-Birkenau sei das "Symbol der Schoah", sagte er beim Angelusgebet. "Angesichts dieser unaussprechlichen Tragödie, dieser Grausamkeit, ist Gleichgültigkeit nicht zulässig. Das Erinnern ist Pflicht. Wir sind alle dazu eingeladen, angesichts dieses Jahrestages einen Moment des Gebets und der inneren Einkehr zu halten", betonte er.

Für Bundespräsident Van der Bellen ist es der erste Besuch in Auschwitz. Beim internationalen Holocaust-Gedenken in Israel vorige Woche hatte er daran erinnert, dass Österreich "Mitverantwortung an der Schoah" trage. "Dem Andenken der Opfer der Schoah werden wir nur gerecht, wenn wir dafür sorgen, dass Menschenverachtung, Sündenbockdenken und Gewalt niemals wieder als politisches Instrument eingesetzt werden", hatte Van der Bellen gemahnt.

Auschwitz-Birkenau

Das ehemalige KZ Auschwitz-Birkenau gilt als weltweit bedeutendstes Symbol für den Holocaust. In dem zwischen Krakau und Kattowitz gelegenen Lager im damals besetzten Polen wurden im 2. Weltkrieg mehr als eine Million Menschen ermordet. Die meisten Opfer waren Juden aus dem von Nazi-Deutschland besetzten Europa.

Am 27. Jänner 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee rund 7000 überlebende Gefangene. Zwei Jahre später wurde auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers eine Gedenkstätte errichtet.