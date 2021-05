Gipfeltreffen Biden-Putin wohl in der Schweiz

Das berichtete die russische Zeitung "Kommersant" unter Berufung auf Regierungsquellen. Als möglicher Austragungsort gilt Genf.

Biden hatte angesichts erheblicher Spannungen zwischen den beiden Staaten vorgeschlagen, während einer geplanten Europa-Reise Gespräche mit Putin in einem europäischen Land zu führen. Biden wird am 11. Juni beim G7-Gipfel in Großbritannien und am 14. Juni beim NATO-Gipfel in Brüssel erwartet. Das Treffen mit Putin könnte danach, also am 15. und 16. Juni stattfinden. Der Kreml hat bisher offengelassen, ob Putin die Einladung annimmt. Auch eine Videokonferenz sei möglich, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vergangene Woche.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow und US-Außenminister Antony Blinken werden ab heute, Mittwoch, in Island Gespräche führen. Es wird erwartet, dass sie dabei auch die Vorbereitungen für den möglichen Gipfel erörtern.