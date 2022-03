2000 Polizisten im Einsatz, Scharfschützen auf den Dächern, 1000 akkreditierte Journalisten: Der Gipfelreigen, der am Donnerstag in Brüssel über die Bühne ging, war sogar für das an Großereignisse gewöhnte Brüssel ein noch nie da gewesenes Ereignis. "Brüssel ist heute das Zentrum der freien Welt", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesichts des politischen Aufmarschs.