Der seit dem Jahr 2013 schwelende Ukraine-Konflikt hat sich in den vergangenen Wochen dramatisch verschärft, die Angst vor einem Krieg in Osteuropa bekommt fast täglich neue Nahrung. Zuletzt wurden daher die diplomatischen Vermittlungsbemühungen intensiviert – vorerst ohne Erfolg. Die Fronten haben sich in den vergangenen Tagen sogar noch verhärtet. Einen neuen Anlauf gibt es heute in Genf, wo US-Außenminister Antony Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammentrifft.