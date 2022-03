Gipfel dürfte keine Hoffnung auf raschen EU-Beitritt der Ukraine machen

Ein Entwurf der Abschlusserklärung für den bevorstehenden EU-Gipfel weist lediglich darauf hin, dass die EU-Kommission um eine Einschätzung zum Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft gebeten wurde. Von einem beschleunigten Verfahren oder einer grundsätzlichen Zustimmung ist nicht die Rede.

Selenskyj hatte Mitgliedschaft beantragt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte angesichts des russischen Kriegs gegen sein Land vergangene Woche die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Der Beitritt zur EU ist allerdings ein langer und komplizierter Prozess. Selbst wenn die EU-Kommission den Beitrittsantrag positiv bewerte sollte, könnte allein der Start der Aufnahmeverhandlungen noch lange auf sich warten lassen, da alle EU-Staaten einverstanden sein müssen. Neben der Ukraine haben zuletzt auch Moldau und Georgien einen Beitrittsantrag gestellt.

Breiter Konsens über Annäherung der EU und der Ukraine

Ein ranghoher EU-Beamter sagte am Mittwoch, der ukrainische Antrag dürfte einer der Hauptpunkte der Debatte beim EU-Gipfel werden. Alle seien für eine Annäherung zwischen der Ukraine und der EU. Jedoch sei nur ein Teil der EU-Staaten dafür, bei der EU-Mitgliedschaft des Landes zügig voranzukommen. Der andere Teil bevorzuge eine ausführliche Debatte zu einem späteren Zeitpunkt.

Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich an diesem Donnerstag und Freitag zu einem informellen EU-Gipfel in Versailles bei Paris. Dabei wollen sie auch darüber beraten, wie die EU unabhängiger von russischen Energieimporten werden und ihre Verteidigungsfähigkeit ausbauen kann. In dem Entwurf der Erklärung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, werden zudem weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht gestellt. Man sei bereit, schnell zu handeln, wenn weitere Sanktionen nötig seien, heißt es.

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden einem Insider zufolge auch eine stärkere Anbindung der Ukraine an den europäischen Binnenmarkt und das Stromnetz diskutieren. Dies seien Möglichkeiten für eine "Assoziierung plus", auch wenn eine EU-Mitgliedschaft kein Thema sei, sagt der EU-Vertreter. "Bis zu einer Mitgliedschaft kann es lange dauern." Die 27 EU-Länder treffen sich am Donnerstag und Freitag in Versailles bei Paris. Hauptthema dabei wird der Krieg in der Ukraine sein.

Der niederländische Premier Mark Rutte warb für eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb von Europäischer Union und NATO. Hauptziel des Treffens der Staats- und Regierungschefs müsse es sein, sich gemeinsam gegen die russische Aggression und an die Seite der ukrainischen Bevölkerung zu stellen, sagte Rutte am Mittwoch bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris.

"Gleichzeitig müssen wir realisieren, dass eine Seite in unserer europäischen Geschichte umgeblättert wurde und dass wir stärker zusammenarbeiten müssen in der EU und in der NATO, um unsere Länder und unsere Bevölkerung zu schützen", sagte Rutte.

Die EU-Abgeordneten Thomas Waitz und Monika Vana von den Grünen sprachen sich gegen höhere Militärausgaben aus. "Die Europäische Union ist eine Friedensunion und soll es auch bleiben", betonten sie. Eine aktive österreichische Neutralitätspolitik sei gerade angesichts der zunehmenden verteidigungspolitischen Entwicklung der EU und in Vorbereitung der Verabschiedung des strategischen Kompass sinnvoll und notwendig.

Dagegen mahnte die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon: "Ein Verweis auf die Beistandspflicht und ein Bekenntnis zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben sind angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht genug." Die Lehren aus dem Ukraine-Krieg könnten nur zügige Schritte in Richtung der Vereinigten Staaten von Europa sein. "Wir müssen jetzt eine allumfassende gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik schaffen", forderte Gamon "einen handlungsfähigen europäischen Außenminister oder eine Außenministerin und eine gemeinsame EU-Armee mit aktiver österreichischer Beteiligung."