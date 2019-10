Gibt das Unterhaus noch heute grünes Licht für den Deal?

Kommt es in dieser Woche doch noch zu einem Durchbruch im Brexit-Streit? Geht es nach dem britischen Außenminister Dominic Raab, dann lautet die Antwort Ja. Er rechnet damit, dass das neue Brexit-Abkommen doch noch vom Parlament gebilligt werde. Es scheine "ausreichend Unterstützung" im Unterhaus vorhanden zu sein, sagte Raab gestern dem britischen Sender "BBC".

Womöglich stimmen die Abgeordneten schon heute über den zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelten Deal ab. Parlamentspräsident John Bercow will seine Entscheidung dazu gegen 16.30 Uhr bekannt geben, wie eine Sprecherin des Unterhauses sagte. Gibt er grünes Licht, könnten die Abgeordneten noch am späten Nachmittag oder am Abend abstimmen.

Niederlage für Boris Johnson

Das Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über das Abkommen verschoben und Johnson damit eine weitere schwere Niederlage zugefügt. Die Abgeordneten stimmten mit 322 zu 306 für einen Antrag, der vorsieht, dass die Entscheidung vertagt werden soll, bis das entsprechende Ratifizierungsgesetz verabschiedet ist.

Johnson war damit per Gesetz verpflichtet, bei der Europäischen Union eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus zu beantragen.

Hinter dem Vorstoß zur Vertagung stand die Sorge, das Brexit-Abkommen könnte nicht mehr rechtzeitig vor dem Austritt ratifiziert werden. Die Folge wäre ein ungeregeltes Ausscheiden aus der Europäischen Union. Um einen No-Deal-Brexit zu verhindern, müssten die Abgeordneten alles durchwinken, was ihnen die Regierung im Ratifizierungsgesetz vorsetzt.

Verwirrende Briefe aus London

Premier Johnson schickte zwar am späten Samstagabend einen Brief mit der Bitte um eine Brexit-Fristverlängerung an EU-Ratspräsident Donald Tusk, betonte aber in einem zweiten Schreiben, er selbst wolle keine Verlängerung und sei zuversichtlich, die Brexit-Gesetzgebung bis 31. Oktober durchs Parlament zu bringen.

Einem Insider zufolge bestand Johnsons Antrag an die EU aus einer nicht unterschriebenen Fotokopie des Textes, den das Gesetz für diesen Fall vorschreibt. Auch ein Begleitschreiben war nicht von Johnson unterzeichnet, sondern vom britischen EU-Botschafter. Keinen Kommentar gab es aus EU-Kreisen zu der fehlenden Unterschrift auf dem Antrag.

Johnson habe auch einen zweiten Brief an die EU geschickt, in dem er betont, dass er einen weiteren Aufschub ablehnt. Diesen Brief habe er auch unterzeichnet, hieß es aus Downing Street. Dieses Schreiben zirkulierte am Samstag in britischen Medien. "Bedauerlicherweise hat das Parlament die Gelegenheit verpasst, dem Ratifizierungsprozess Schwung zu verleihen", heißt es darin. Auch sei es möglich, dass die EU die Forderung des Parlaments für einen weiteren Brexit-Aufschub zurückweise.

Er bedauerte darin auch, dass sich die EU nun weiter mit dem Brexit befassen müsse: "Eine weitere Verlängerung würde den Interessen des Vereinigten Königreichs und unseren EU-Partner sowie unseren Beziehungen schaden. Wir müssen diesen Prozess zu einem Ende bringen."

In einem dritten Schreiben, das vom britischen EU-Botschafter Tim Barrow verfasst wurde, wird zudem klargestellt, dass der erste Brief zur Fristverlängerung nur abgeschickt worden sei, um den Gesetzesvorgaben nachzukommen.

Opposition drängt auf Neuwahlen

„Kindisch": Premier Johnson habe sich „kindisch verhalten", indem die Regierung einerseits einen Aufschub des Brexits bei der EU beantragt habe, Johnson selbst diesen in einem zweiten Brief aber als unsinnig bezeichnet habe, betonte der Sprecher.

Labour-Vorsitzender Jeremy Corbyn lehnt den neuen Brexit-Deal von Premier Johnson ab. Der Chef der größten britischen Oppositionspartei warf Johnson zugleich vor zu lügen. Der Regierungschef habe das Abkommen nachverhandelt und „es sogar noch schlechter gemacht", sagte der Labour-Chef am Samstag. Johnsons Beteuerungen, Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards nicht zu senken, seien „leere Versprechungen", sagte Corbyn weiter. Er warnte, Johnsons Brexit-Deal führe unweigerlich zu einem Handelsabkommen nach Manier des US-Präsidenten Donald Trump. Corbyn erklärte: „Man kann Johnson kein Wort glauben."

Großdemo in London: Während im Parlament am Samstag die Debatte tobte, demonstrierten in der Nähe zahlreiche Brexit-Gegner. Die Veranstalter des „People's Vote"-Protestmarsches sprachen von Hunderttausenden Teilnehmern. Sie waren aus allen Teilen Großbritanniens angereist.