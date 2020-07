Gezielte Angriffe auf Spitäler in Idlib

Ein UNO-Bericht legt nun nahe, dass Angriffe auf Spitäler, Schulen und Märkte dabei zur Kriegsstrategie gehören.

Die Ziele seien aus der Luft und vom Boden aus bombardiert worden, heißt es in einem Bericht im Auftrag des UNO-Menschenrechtsrates. Dabei hätten die Regierungstruppen auch Streumunition eingesetzt. Derartige Angriffe ohne Rücksicht auf Zivilisten kämen Kriegsverbrechen gleich, betonen die Ermittler, und hätten zur Massenflucht von fast einer Million Menschen geführt. In einem Fall machen die Ermittler auch Syriens Verbündeten Russland für Luftangriffe auf ein Gebiet in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses verantwortlich.

Die Vorwürfe gegen das Assad-Regime sind nicht neu: Bereits im April hat eine von UNO-Generalsekretär Guterres eingesetzte Kommission das Assad-Regime für Angriffe auf wichtige zivile Einrichtungen verantwortlich gemacht.

