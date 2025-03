Gewinnspiel: Die Burg, die seit 70 Jahren Europa verbindet

Hier gab es die Idee und den Namen der europäischen Einheitswährung schon Jahrzehnte, bevor sie tatsächlich eingeführt wurde. 1968 gestalteten Jugendliche auf der Europaburg im steirischen Neumarkt ein Plakat, auf dem eine Euro-Münze zu sehen ist.

Das Plakat hängt heute noch im Stiegenhaus der Burg. "Unsere Euro-Münze auf dem Plakat schaut zwar dem damaligen Schilling sehr ähnlich", sagt Christoph Leitl, der 1968 als 19-Jähriger dabei war. "Aber mit dem Namen waren wir damals ja fast hellseherisch."

„Euro“-Plakat aus dem Jahr 1968

Seit 1956 wird Schloss Forchtenstein in Neumarkt als internationale Begegnungsstätte und Bildungszentrum für den europäischen Einigungsgedanken genutzt und trägt den Namen Europaburg. Zuerst unter der Ägide der Europäischen Föderalistischen Bewegung (EFB), seit 2018 unter dem Dach der Stiftung European Youth Forum Neumarkt (EYFON), die von Christoph Leitl initiiert und mitfinanziert wurde.

"Auf der Europaburg Neumarkt erleben junge Menschen europäischen Gemeinschaftsgeist", sagt Leitl. "Bei Diskussionen in Workshops am Vormittag und fröhlicher Geselligkeit am Nachmittag und Abend."

Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums von Österreichs Beitritt zur Europäischen Union verlosen EYFON und OÖNachrichten sechs mal zwei Plätze für eine europäische Begegnungswoche auf der Europaburg in Neumarkt (Details weiter unten). "Die großen Probleme unserer Zeit lassen sich nur in globaler Kooperation lösen", sagt Leitl. "Dafür brauchen wir ein einiges, starkes und handlungsfähiges Europa."

Darauf wirkt man auf Schloss Forchtenstein mittlerweile schon seit bald 70 Jahren hin.

Ein großer Europäer zu Gast

"Möge diese Burg im eigentlichen und im übertragenen Sinne des Wortes eine Festung des europäischen Gedankens sein", sagte auch der große Europäer Robert Schuman im Herbst 1956, als er die eben erst von der EFB gepachtete Burg besuchte. Schuman, der in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg vom Ministerpräsidenten über den Justizminister hin zum Außenminister etliche Ämter bekleidet hat, stand allein schon mit seiner Biografie für Notwendigkeit und Sinn einer europäischen Einigung.

Geboren 1886 in Luxemburg als Deutscher (Schumans Familie stammt aus dem 1871 von Deutschland annektierten Teil Lothringens), war er als junger Mann zunächst in der deutschen Verwaltung tätig, nach der Rückkehr Lothringens nach Frankreich 1918 wurde er französischer Staatsbürger.

Im Zweiten Weltkrieg schloss er sich dem französischen Widerstand an. Als Außenminister setzte sich Schuman nach Kriegsende für die Aussöhnung mit Deutschland und die deutsch-französische Freundschaft ein. Er gilt als einer der Gründerväter der Europäischen Union.

Die Verlosung

Sie sind die Zukunft Europas – und auf der Europaburg in Neumarkt haben Sie die Möglichkeit, sich zu entfalten: Die

OÖNachrichten und das European Youth Forum Neumarkt verlosen sechs einwöchige Aufenthalte auf der Europaburg für jeweils zwei junge Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, bis spätestens 5. März, 12 Uhr, ein Mail an europa@nachrichten.at mit dem Betreff „Verlosung“ zu senden, in dem Sie ausführen, was Sie warum an der EU schätzen und wo Sie Verbesserungsbedarf sehen. Die Europawochen in Neumarkt finden im Zeitraum zwischen Mai und Oktober statt. Sollten Sie unter den glücklichen Gewinnern sein, werden wir gemeinsam mit Ihnen und der zweiten Person, die Sie mitnehmen wollen, individuell einen passenden Termin ausmachen.

Was wir an der EU schätzen - und wo wir Änderungen wollen

Seit Start unserer Serie haben wir unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns E-Mails an europa@nachrichten.at zu senden und uns mitzuteilen: Was schätzen Sie an Österreichs Mitgliedschaft in der EU? Welche Vorteile sehen Sie für sich darin? Und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Zum Abschluss der Serie am 7. März werden wir daraus einen Katalog aus 30 Punkten zusammenstellen, die Sie an der EU schätzen bzw. wo Sie Wünsche geäußert haben.

Eine der vielen Mails, die uns erreicht haben, stammt von Brigitte und Walter Allmer aus Linz. „Es gibt sehr viele Vorteile, die wir alle durch die EU haben, leider wird dies immer weniger kommuniziert und deshalb schätzen wir Ihre Initiative ,30 Jahre in der EU‘ sehr“, schreibt das Ehepaar Allmer.

Als Beispiele für die vielen Vorteile zählen sie unter anderem die gemeinsame Währung sowie den Wegfall der Zölle auf. „Wir waren lange selbständig und mussten unsere Lieferungen ständig verzollen, was zeitaufwendig, kostenintensiv und umständlich war.“ Einen Änderungswunsch haben die Allmers auch: „Das vielfach hinderliche Einstimmigkeitsprinzip bei etlichen Fragen im Europäischen Rat sollte zugunsten eines Mehrheitsprinzips abgeschafft werden.“

Teilen auch Sie uns noch Ihre Meinung bis 5. März, 12 Uhr, per E-Mail an europa@nachrichten.at mit, damit sie in die 30 Punkte einfließt.

