Getreide, Waffen, Energie: Putin lud zu zweitem Afrika-Gipfel nach Petersburg

Wladimir Putin bei der Eröffnung des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg

Kremlchef Wladimir Putin sicherte zum Auftakt des zweiten russischen Afrika-Gipfels in St. Petersburg den Vertretern des Kontinents verlässliche Lebensmittellieferungen zu. "Russland bleibt ein zuverlässiger Lieferant von Nahrung für Afrika", sagte Putin bei einer Sitzung mit Vertretern der Afrikanischen Union (AU). 49 Staats- und Regierungschefs der 54 afrikanischen Länder waren eingeladen – gekommen waren allerdings nur 17.

Der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, beklagte, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Lebensmittelkrise teilweise verstärke. "Afrika leidet darunter", sagte er laut russischer Übersetzung. Als Putin, dem der Westen ein "Spiel mit dem Hunger" in Afrika vorwirft, zur Reaktion ansetzte, wurde die TV-Übertragung abgebrochen. Der Kremlchef hatte in der vergangenen Woche das unter Vermittlung der UNO und der Türkei geschlossene Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer aufgekündigt. Das rief neue Verunsicherung auf den globalen Lebensmittelmärkten hervor. Die Ukraine gilt als wichtiger Exporteur unter anderem von Mais und Weizen.

50.000 Tonnen Getreide gratis

Putin lehnt eine Wiederaufnahme des Abkommens ab. Er verlangt eine Lockerung westlicher Sanktionen, weil er dadurch den Export von eigenem Getreide und Dünger behindert sieht. Der Kremlchef hat angeboten, die ukrainischen Mengen durch russisches Getreide zu ersetzen und Lebensmittel auch kostenlos bereitzustellen. Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, Eritrea und die Zentralafrikanische Republik sollen in den nächsten Monaten bis zu 50.000 Tonnen Getreide gratis erhalten.

Nach Angaben der Friedensforscher am Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) bezieht sich Russlands Unterstützung für Afrika vor allem auf Rüstung, Nachrichtendienste und Propaganda.

Seit 2015 habe Russland rund 19 Militärabkommen mit afrikanischen Regierungen geschlossen. Als Gegenleistung erhält Russland laut PRIF Bergbaukonzessionen oder geostrategische Vorteile wie den Zugang zu Häfen in Libyen oder dem Sudan. Die Söldnergruppe Wagner agiert zudem in Ländern wie Mali, Libyen, der Zentralafrikanischen Republik und Mosambik. Am Rande des Gipfels traf sich gestern übrigens Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit einem afrikanischen Diplomaten.

Südafrika mit Friedensplan

Viele afrikanische Staaten sehen keinen Konflikt darin, gleichzeitig Partnerschaften mit Europa, China und Russland zu verfolgen. Besonders Südafrika, das mit Russland, China, Indien und Brasilien die BRICS-Staatengruppe bildet, wird wegen seiner Russland-Nähe vom Westen mit Skepsis betrachtet. Allerdings hatte Präsident Cyril Ramaphosa angekündigt, den Gipfel zu nutzen, um einen Friedensplan zwischen Russland und der Ukraine voranzutreiben.

