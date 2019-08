"Gespräche mit Südkorea sind sinnlos geworden"

Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS

Machthaber Kim Jong-un hat erneut Raketen testen lassen. Von der Ostküste des Landes aus seien zwei "nicht identifizierte Projektile" mit kurzer Reichweite abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Die Fluggeschosse starteten nahe der Stadt Tongchon in der Provinz Kangwon und stürzten ins Japanische Meer. Sie flogen maximal 30 Kilometer hoch und nur 230 Kilometer weit.

Es war bereits der fünfte Raketentest, den Nordkorea in den vergangenen drei Wochen durchgeführt hat. Die Führung in Pjöngjang bezeichnete die Waffentests als "Warnung" und Reaktion auf ein Militärmanöver zwischen Südkorea und den USA. Die jährlichen Übungen der beiden Verbündeten sorgen in Nordkorea regelmäßig für wütende Reaktionen. Experten deuten die Tests außerdem als Ausdruck des Ärgers über die stockenden Atomverhandlungen mit den USA.

Wenige Stunden vor den Tests hatte Nordkorea in einer Mitteilung an Südkorea geschrieben, es sei "sinnlos" für die Regierung in Seoul, auf eine Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs zu hoffen, solange Südkorea weiterhin Militärübungen mit den USA abhalte. Nordkorea sieht die Manöver als Generalprobe für eine Invasion. "Es gibt nichts mehr mit den südkoreanischen Behörden zu besprechen", hieß es weiter. Auch weitere Treffen mit Vertretern des Südens seien nicht geplant. Seoul würde träumen, wenn es glaube, der Dialog könne nach dem Ende der Militärübungen wieder aufgenommen werden, hieß es.

Zurückhaltung in Südkorea

Südkoreas Staatschef Moon Jae-in sprach von einer Reihe "beunruhigender Aktionen" Nordkoreas in jüngster Zeit. Er äußerte sich aber zugleich zuversichtlich, dass der Dialog fortgesetzt werde. Das Ziel sei es, bis zum Jahr 2045 "Frieden und eine Wiedervereinigung" zu erreichen.

Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich bisher zurückhaltend. Trump setzt darauf, dass Nordkoreas Machthaber Kim die Verhandlungen über eine Abrüstung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms wiederaufnehmen wolle. Dazu sei Trump trotz der jüngsten nordkoreanischen Raketentests bereit.

